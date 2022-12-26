Jesus, soyunma odasında bakın ne dedi!

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, ezeli rakibine 2-0 mağlup olurken liderliği de Galatasaray'a kaptırdı. Karşılaşmanın 57. dakikasında gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Sarı-Kırmızılılar'da Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un maçın ardından soyunma odasında oldukça sinirlendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 15. haftasının kritik mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda son şampiyon Trabzonspor'a konuk oldu. Rakibi karşısında mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Sarı-Lacivertliler mücadeleden 2-0 mağlubiyetle ayrılırken, liderliği rakibi İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'a kaptırdı. Karşılaşmanın ardından moralsiz olduğu gözlenen Jorge Jesus soyunma odasında oyuncularına sert bir uyarıda bulunduğu öğrenildi.

O KONUŞMA ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus,Trabzonspor maçının ardından futbolcularına yaptığı konuşmada, "Hakemler bize kolay kartlar çıkarıyor. Ama sizin de gereksiz hareketlerden kaçınmanız gerekiyor. Saha içinde daha dikkatli olmalıyız." dediği öğrenildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2004-2005 sezonundan bu yana ilk kez üst üste üç maçta 10 kişi kaldı. Bu sezon toplam 4 maçta kırmızı kart gören sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet alırken, 3 kez yenilgi.