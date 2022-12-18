Jesus gidecek mi, kalacak mı? En yetkili isim konuştu...

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Brezilya ve Portekiz milli takımları ile ismi anılan Jorge Jesus için "Sezon sonuna kadar burada olduğu çok net bir durum" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda takımın durumu ve teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği hakkında konuşan Bilecik, ayrılık iddialarına da nokta koydu.

Jorge Jesus'un farklı ve değerli bir teknik adam olduğunu ifade eden Erol Bilecik, "Müthiş bir iş yapıyor. Disiplin, motivasyon ve bunun yanı sıra ortaya koymuş olduğu performans ve duruşla muazzam bir saygınlık kazandı. Sadece Fenerbahçelilerin değil rekabet yaptığımız bütün kurumlarda saygınlık kazandı. Hocamız Türkiye'yi gerçekten çok sevdi. Biz de kendisini çok fazla sevdik. Takımı iyi yöneten, iyi motive eden ve sonuçları da ortada bir şekilde devam eden bir yapımız var şu an" şeklinde konuştu.

Dünya Kupası sebebiyle verilen arada oynanan hazırlık maçlarının geride kaldığını ifade eden Bilecik, "Takım da keyifli bir şekilde dönmüş oldu. Hazırlık maçlarının maç sonuçlarına genellikle az dikkat edilir. Önemli olan hazırlık sürecidir. Ama yine de bizim takımın oyun planına baktığınızda ortaya koyduğu eforlara, kazanma isteğine bakarak çok hazır bir görüntü vermiş oldu. Bu tabii Trabzonspor maçıyla başlayacak lig için hepimize muazzam bir umut verir konuma geldi. Tabii hep dediğimiz gibi önemli olan hikayenin sonunun güzel olması" şeklinde konuştu

Sezon başında kadro derinliği noktasında birçok eleştiri aldıklarını belirten Bilecik şöyle devam etti:

"Kadro derinliğine bakıldığı zaman dönemin başında birçok eleştiri aldık. Acaba yine futbol takımına yapılan transferlerde bazı oyuncular tam doğru atış oldu mu olmadı mı derken bugün tüm spor otoritelerinde bu yorumları yapan arkadaşların tamamı hemfikirler ki tüm transferler yerinde oldu. Özellikle bu kadro derinliğinde ilk 11'in tespitinden tutun hepimizin her gün her daim yaptığı maçlar öncesinde ve sonrasında izlediğimiz gibi hocanın muazzam bir adaleti ve seçim sistemi var. Kadro derinliğinin ne kadar doğru şekilde olumlu bir havaya götürdüğünü görüyoruz. İnşallah bunlar aynı şekilde devam edecek. Sadece spor kulüpleri için söylenebilecek bir şey değil ama 'aile olabilme' kavramı dünyanın her yerinde başarının kaçınılmaz ilk sırasında gelir. Takımı da izlediğimiz zaman rakımdaki bu aile olma refleksi hocamız ve sevgili başkanımızın sayesinde gerçekleşti. Hocamızın buradaki desteği fevkalade yüksek. Aile olabilmeyi başarmış bir kulübüz. Oyuncular sadece Samandıra'da değil sosyal yaşamlarında da birbirlerini kolluyorlar. Bunun örneklerini bir, üç, beş değil onlarca ve fazlasıyla izlemek mümkün."

Futbolda şanssızlıkların da olduğunu ifade eden Erol Bilecik, "Bunun en büyük örneği sakatlıklar. Oyuncularımızın performanslarından son derece memnunuz ama bu işin toplamında olan bir hadise. Pedro ve Arda örneklerinde olduğu gibi şanssızlıklar yaşadık. Çok titiz çalışan bir sağlık ekibimiz var. Peres'in durumunda aylarca sahaya dönmeyebilir, yoğun ameliyatlardan geçebilir gibi yorumlardan sonra sağlık gurubunun titiz yaklaşımı neticesinde daha kısa bir sürede takımdaki yerini alacağına inanıyoruz" dedi

"Her zaman daha iyisine koşmaktan başka hiçbir hevesimiz yok" diyen Erol Bilecik, "Ana ağırlıkta noktamız bu. Bu yılın kendi içerisinde farklı bir dinamizmi de var. Başkanımız aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı başkanı. Bu dönem bizim için daha hassas ve sorumluluğu daha farklı bir sezon. Antalya kampında Selahattin Baki, çok önemli ve değerli mesajlar verdi. Önce milyonların önünde ligi bitirtmeyiz deyip 1-2 hafta sonra şovumuz devam edecek diyorsunuz. Tabii ki bu yaklaşıma dair tüm spor kamuoyumuzda soru işaretleri oldu. Ne oldu da konu şova döndü? Fenerbahçe'de bu tarz yapı olmaz. Haklarımızı savunmanın, anlatmanın, yüksek sesli de anlatabilirsiniz ama biz daha çok doğru sesle ve iletişimle anlatmayı tercih ediyoruz. Böyle bir çelişkiye ve soru işaretlerine izin verecek bir yaklaşım ve söylemde bulunmuyoruz" diye konuştu.

Ligde oynanacak Trabzonspor maçı ile ilgili en ufak bir endişeleri olmadığının altını çizen Erol Bilecik, "Takımımız sahaya çıkacak ve inşallah çok keyifli bir netice ile cumartesi akşamı hep beraber dönmüş olacağız. Hakemler de TFF de ilgili olan bütün kurumlar da bu önemli maçta eminiz adaletin son derece sağlıklı şekilde seyrettiği bir yaklaşımda olacaklar. Hassasiyetle izliyoruz. Bunun için de çok bağırmaya gerek duymuyoruz. Takım çıkacak futbolunu takır takır oynayacak. İnşallah keyifle döneriz diye düşünüyorum" dedi.

Erol Bilecik, 28 şampiyonlukla ilgili olarak, "Bu konuda ilgili olan TFF'de başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin süresi zaten limitli. 3 yıllık değil yaklaşık olarak 1 yıllık olduğu için son derece dar çerçevesi olan bir süreç. Bizim asıl beklentimiz daha farklı bir iletişim yapılması. İçinde tarihçinin, spor dünyasından insanların da olacağı bir kurulun çalıştırılıyor pozisyona gelmemesi, TFF'de gördüğümüz en büyük eksik. Fenerbahçemizin hukuki çerçevede yüzde yüz bir doğru tabloyu ortaya koymasına karşın TFF olarak bir an önce konuyla ilgili liyakat sahibi ve aklı selim insanlardan bir kurul kurulmalıdır. Bu kurulda uygun bir zaman diliminde çalışmaya başlar. Bütün kulüplerin de menfaatine bu durum. Hak ve adalet yerini bulsun istiyoruz. Bu süreçte mahkemeye verip uzun yıllar sabit bir öykünün içerisine sokabiliriz ama mahkemeye gitmek bugünkü, şu anki planımıza dahil değil" şeklinde konuştu

"Hocamız sezon sonuna kadar burada"

Erol Bilecik, teknik direktör Jorge Jesus'un durumu hakkında ise şunları dile getirdi: "Hoca dünyaya saygınlığını ispatlamış bir isim. Kamuoyundaki haber ve söylemlere karşın bize ulaşan herhangi bir şey söz konusu değil. Hocamızın mayıs ayı sonuna kadar kontratı var. Biz daha farklı bir yıl önermiştik. Hocanın bu anlamdaki yoğurt yeme biçimi bu şekilde; ilk kez gittiğim yerlerde 1 yıl kontrat yapıyorum, karşılıklı olarak memnuniyet değerlendirmesi yaparak devam ederiz dedi. Saygı duyuyoruz kendisine. Özetle; sezon sonuna kadar hocamızın burada olduğu çok net bir durum. Doğru süre geldiği zaman bunun devamını zaten kim istemez. Ben Jesus'un da farklı bir şey düşünmeyeceğine inanıyorum. Hoca, İstanbul'u seviyor. Kendini Türk insanına karşı müthiş bir iklim içinde hissediyor. Basketbol aşkının yanı sıra camiamız ile daha sık birlikte olmak için sık sık basketbol maçlarına da katılımcı oluyor. Bunlar da bu ülkeye karşı duyduğu hisler."