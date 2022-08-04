  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Jesus bu forvete onay verecek mi?
Spor

Jesus bu forvete onay verecek mi?

Arjantin futbolunun en iyi santraforlarından biri olarak gösterilen ve Racing Club forması giyen Enzo Copetti'nin Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 15:20:00 - 2022-08-04 15:23:43
Jesus bu forvete onay verecek mi?

Arjantin futbolunun en iyi santraforlarından biri olarak gösterilen ve Racing Club forması giyen Enzo Copetti'nin Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi. 

Fenerbahçe taraftarının özellikle beklediği forvet konusunda sarı lacivertli takım Arjantin Ligi'nden bir isim ile ilgileniyor. Racing Club forması giyen Enzo Copetti Fenerbahçe'ye önerildi.

Jorge Jesus onay verirse transfer bitecek

26 yaşındaki Arjantinli futbolcu Copetti'nin kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken oyuncunun evraklarının İstanbul'a geldiği ve Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un onay vermesi durumunda transferin gerçekleşeceği öğrenildi. 2022 yılında Racing formasıyla 32 maça çıkan Arjantinli oyuncu 16 gol ve 3 asist yaparak dikkatleri çekti.

 

 

Bakan Nebati'den Tahıl Koridoru açıklaması: Gıda fiyatlarının seyrini ele aldık
Bakan Nebati'den Tahıl Koridoru açıklaması: Gıda fiyatlarının seyrini ele aldık

Ekonomi

Bakan Nebati'den Tahıl Koridoru açıklaması: Gıda fiyatlarının seyrini ele aldık

Aleyna Tilki iyice zıvanadan çıktı!
Aleyna Tilki iyice zıvanadan çıktı!

Medya

Aleyna Tilki iyice zıvanadan çıktı!

Keratokonus nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır? Sürekli gözlerinizi ovuşturuyorsanız sebebi keratokonus olabilir!
Keratokonus nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır? Sürekli gözlerinizi ovuşturuyorsanız sebebi keratokonus olabilir!

Sağlık

Keratokonus nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır? Sürekli gözlerinizi ovuşturuyorsanız sebebi keratokonus olabilir!

Diş macunu ile ocak temizliği nasıl yapılır? Ocak demirleri nasıl temizlenir? Pratik yöntemler
Diş macunu ile ocak temizliği nasıl yapılır? Ocak demirleri nasıl temizlenir? Pratik yöntemler

Kadın - Aile

Diş macunu ile ocak temizliği nasıl yapılır? Ocak demirleri nasıl temizlenir? Pratik yöntemler

Çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Bu yöntemler çaydanlıkları elmas gibi parlatıyor!
Çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Bu yöntemler çaydanlıkları elmas gibi parlatıyor!

Kadın - Aile

Çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Bu yöntemler çaydanlıkları elmas gibi parlatıyor!

Suriye ve Afganistan'ı işaret etti! ''ABD ve Batı bedelini ağır ödeyecek''
Suriye ve Afganistan'ı işaret etti! ''ABD ve Batı bedelini ağır ödeyecek''

Dünya

Suriye ve Afganistan'ı işaret etti! ''ABD ve Batı bedelini ağır ödeyecek''

Türk diplomatların katilleri böyle aranıyor! 1 milyon dolar ödül verilecek!
Türk diplomatların katilleri böyle aranıyor! 1 milyon dolar ödül verilecek!

Aktüel

Türk diplomatların katilleri böyle aranıyor! 1 milyon dolar ödül verilecek!

Çatlamış topuklarınızı bu kürlerle iyileştirin! Topuk çatlağına ne iyi gelir, evde ayak bakımı nasıl yapılır?
Çatlamış topuklarınızı bu kürlerle iyileştirin! Topuk çatlağına ne iyi gelir, evde ayak bakımı nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Çatlamış topuklarınızı bu kürlerle iyileştirin! Topuk çatlağına ne iyi gelir, evde ayak bakımı nasıl yapılır?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23