JES’lerin Türkiye ekonomisine katkısı 1 milyar dolar

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı ve Zorlu Enerji Genel Müdürü Ali Kındap, Türkiye’de kurulu jeotermal elektrik santrallerinin (JES) Türkiye ekonomisine katkısının yıllık 1 milyar dolar olduğunu söyledi.

Türkiye’de kurulu JES’lerin yüzde 60’ının bulunduğu Aydın’da basın mensuplarına yönelik Germencik ilçesindeki Maren Enerji firmasına JES tanıtım gezisi düzenlendi. Maren Enerji Genel Müdürü Mehmet Şişman, işletme ile ilgili bilgi vererek, “Bu bölgede hava soğutmalı çalışan 6 tane santralimiz var. Bölgede yaklaşık 100’e yakın kuyu kazdık. Derinlikleri ortalama 2 bin ile 2 bin 500 metre aralığında. Hem üretim hem de reenjeksiyon kuyularımız aynı derinlikte. 150 megavatlık kurulu gücümüz var Germencik bölgemizde” diye konuştu.

JESDER Başkanı ve Zorlu Enerji Genel Müdürü Ali Kındap ise, JES’lerin çalışma prensiplerinden bahsederek, “Biz yerin 2 bin, 2 bin 500 metre derinliklerindeki kaynağı üretim kuyuları ile alıp, hiçbir şekilde başka bir yere temas ettirmeden santral tesislerimize taşıyoruz. Buradaki su işlendikten sonra, ısısı alındıktan sonra bu yerin altındaki su aynı şekilde reenjeksiyon kuyuları vasıtasıyla da yerin altına tekrar geri gönderiyoruz” dedi.

“JES’lerin çevreye ve doğaya zararı söz konusu olamaz”

Jeotermal elektrik santrallerinin temiz bir enerji olduğunu ifade eden Kındap, “Bütün işletmelerimiz, sistemimiz, yerin altındaki kaynağın, suyun kaynağından alınıp, hiçbir yere temas etmeden sisteme taşınıp orada sadece ısısının geri alındıktan sonra aynen kaynağına geri döndürülmesi üzerine kurulan bir sistem. Dolayısıyla sistem bu şekilde çalışıyorken, herhangi bir atığı, teması yokken çevreye ve doğaya zarar vermesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Yerin altından bu su gelirken bir miktar karbonmonoksit bulunuyor. Sadece bu gazın doğaya atmosfere salınması söz konusu. Bu da santrallerin yıllar içinde çalışması ile birlikte bu miktar zaman içerisinde düşecek. Şu an bizim gaz emisyonlarımız Türkiye ortalaması ile aynıdır” diye konuştu.

“JES’lerden Türkiye ekonomisine 1 milyar dolarlık katkı”

10 sene içerisinde jeotermal sektörünün çok büyüdüğünü ifade eden Kındap, “Biz dünya ortalamasının çok üzerinde yılda yaklaşık 250-300 megavatlık bir kurulu gücü hayata geçirdik. Bugün bin 350 megavatlar düzeyinde bir güce ulaşmış bulunuyoruz. Bugün bu gücün Türkiye ekonomisine katkısına bakarsak, bunun yıllık 1 milyar dolar civarında bir katkı olduğunu gösteriyor. Bu kurulu gücün yüzde 60’ının Aydın bölgesinde olduğunu düşünürsek, Aydın’daki kurulu santrallerden kaynaklı yaklaşık 600 milyon dolarlık yıllık bir katma değerin ülke ekonomisine geldiğini görmekteyiz” dedi.