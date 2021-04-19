Jeotermalde yeni hedefler belirlendi! Kızgın kayalar enerjiye dönüşecek

Ertuğrul Şahan Ankara

Jeotermal elektrik üretiminde Avrupa’da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alan Türkiye bu kez yeni bir yöntemle dünyanın yer kabuğu üzerindeki kızgın kuru kayaçlardan enerji üretecek. Bunun için fizibilite çalışmaları ve bazı bölgelerde derin ve orta derinlikte sondajlar yapılmaya da başlandı.

Isı keşfi gerçekleştirildi

Yapılan ilk sondajlarda Orta Anadolu’da Ankara ve Kırşehir’de bin metre derinlikte 60-80 santigrat derece, Aksaray’da bin 500 metre derinlikte 135, Nevşehir’de ise 3 bin metre derinlikte 183 santigrat ısı keşfi yapıldı. Ayrıca Aydın ve Denizli’de 2 bin 500 metre derinlikte 243 santigrat, Bergama’da ise bin metre derinlikte 140 santigrat derece ısı keşfedildi. Aynı şekilde Afyon ve Kütahya’da bin metre derinlikte 160 santigrata kadar ısı keşfi yapılırken, Kütahya-Şaphane’de ise 2 bin 500 metre derinlikte 181 santigrat derece ısıya rastlandı.

Çalışmalar dört aşamamada yapılıyor

Jeotermal kızgın kuru kayaç enerjisinin açığa çıkarılması için çalışmalar ise dört aşamada yapılıyor. Birinci aşamayı etüt ve araştırma çalışmaları oluşturuyor. İkinci aşamada ise sondajlar test ve geliştirme çalışmaları, hidrolik kırık oluşturulması safhası bulunuyor. Üçüncü aşamada ise hidrolik kırıkların oluşma durumu ve mekânının belirlenmesi için ikinci sondajdan itibaren her sondajda yapılan detay etüt ile araştırmaların tekrar edilmesi, yorumlanması; son aşama ise ısı transferi sağlayacak akışkanın enjeksiyonu ile üretim test çalışmaları yer alıyor.

Yatırımlar artıyor

Enerjinin yüzeye çıkarılması için tespit edilen kızgın kuru kayaçların üzerinde bırakılan akışkan sayesinde yer kabuğunda bir kilometreküp büyüklüğünde insan yapımı bir rezervuar oluşturuluyor. Rezervuara enjekte edilen sıvı, yüksek sıcaklıktaki kaya yüzeylerinden termal enerjiyi emerek yeryüzüne çıkarıyor. Türkiye’de yatırıma dönüşen bin 613 megawat jeotermal alanı ve 4 bin dönümü geçen jeotermal sera ısıtması var. 125 bin konut eşdeğerini aşan konut ısıtması da yer alırken, 400’lere ulaşan jeotermal tesis, otel ve kaplıca tesisi mevcut.

Potansiyel araştırılacak

Jeotermal kaynaklardan daha fazla faydalanabilmek için önümüzdeki dönemde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan jeotermal sahaların elektrik üretim potansiyellerinin araştırılması ve bilinen jeotermal sistemlerin daha derindeki uzanımlarının araştırılarak jeotermal potansiyeli artıracak çalışmalar da yapılacak.