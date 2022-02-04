Jeotermal kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Bolu'da bulunan 6 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihaleye çıkıldı.

Bolu İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bolu'nun Merkez, Mengen ve Mudurnu ilçelerinde bulunan jeotermal kaynak, jeotermal kökenli gaz ve doğal mineralli su arama ruhsatlı 6 saha, 1 Mart'ta saat 14.00 ve müteakiben, Bolu İl Encümeni toplantı salonunda açık teklif artırma usulü ile ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 100 bin lira ile 260 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 3 bin lira ile 7 bin 800 lira arasında değişen sahaların ihalesi için, istekliler tekliflerini ihale günü saat 13.30'a kadar iletebilecek.