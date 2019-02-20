Jeneratörle balık avına 10 bin lira ceza

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden doğan Söğütlü Çayı’nda jeneratörle kaçak balık avcılığı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişiye, yaklaşık 10 bin TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarmaya Söğütlü Çayı’nda 3 şahsın jeneratörle kaçak balık avladığı ihbarı geldi. İhbar üzerine, Karahasanuşağı ve Gücük Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri ile İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda operasyon düzenlendi. Operasyonda kaçak balıkçılar, suçüstü yakalandı. Karahasanuşağı Jandarma Karakolu Komutanlığı ve Gücük Jandarma Karakolu görevlileri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, 3 şahsın jeneratörle suya elektrik vermek suretiyle balık avladıklarını tespit etti. Olay yerinde bulunan 1 adet jeneratör, 2 adet balık kepçesi ve elektrik kablosuna jandarma tarafından el konuldu. Jeneratörle kaçak balık avı yapan 3 şahısla ilgili olarak her bir şahıs için 3 bin 292 TL olmak üzere toplamda 9 bin 876 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Jeneratörle suya elektrik vererek balık avlamanın kesinlikle yasak olduğunu kaydeden yetkililer, Elbistan’dan doğan Söğütlü Çayı ve Ceyhan Nehri’nin kaynağından Dağdelen HES sınırına kadar olan bölge ile Ekinözü ilçesinde Nergele Çayı’nda, Afşin ilçesinde Hurman Çayı’nda, Nurhak ilçesinde Göksu ve Eğeme Çayı’nda da 2016-2020 tarihleri arasında her türlü balık avcılığının yasak olduğunun altını çizdiler. Vatandaşlardan bu yasaklara uymasını isteyen yetkililer aksi durumda yasal işlem yapılacağını da vurguladılar.