Jelatinsiz Panna cotta tarifi- Panna cotta tatlısı nasıl yapılır?

Öncelikle jelatin konusunda değinelim. Jelatin'in helal olup olmadığına dair Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklaması söyledir: "Jelatin; sığır, domuz, balık ve kümes hayvanları gibi omurgalıların kollajeninden elde edilen bir protein türüdür. Jelatin üretiminde başlıca hammadde olarak domuzun kemik ve deri altı tabakası ile sığırın kemik ve derileri kullanılmaktadır. İnsan sağlığına olumsuz etkisi olmadığı göz önüne alınarak helallik açısından jelatine yaklaşıldığında temel hareket noktası, menşeinin helal olmasıdır. Bunun yanında üretim aşamasında, jelatine kaynak teşkil eden hammaddenin yapısal özelliklerini yitirip yitirmemesinin, ürünün helalliğine etki edip etmeyeceği de tartışılmıştır.

Öncelikle menşei itibariyle helal olan yani yenilebilir ve İslami usullere göre tezkiye edilmiş (kesilmiş) hayvanların derilerden ve kemiklerden elde edilen jelatinin tüketilmesinin helalliği noktasında herhangi bir tartışma söz konusu değildir."

Panna cotta tarifini helal jelatin ile yapabileceğiniz gibi, jelatinsiz olarak da tercih edebilirsiniz. İşte jelatinsiz panna cotta tarifi...

Panna cotta nasıl yapılır?

Malzemeler

Yarim litre süt

2 paket sıvı krema

Tarçın ( veya damla sakızı)

4 çorba kaşığı tepeleme mısır nişastası ve eritmek için biraz soğuk su

1 çay bardağı şeker ( damak tadınıza göre ayarlayın)

Sosu için:

1 su bardağı vişne suyu

1 çay bardağı su

3 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı şeker

Yapılışı

Sütü kremayı tarçını ve şekeri bir tencereye alın.

Süt kaynadığında biraz soğuk suda erittiğiniz nişastayı ekleyip kıvamı koyulaşana kadar pişirin.

Silikon kalıplara paylaştırın ve soğumasını bekleyin.

Sosu için şekeri vişne suyunu küçük bir kaba alıyoruz ve 5 dakika kaynatıyoruz kaynayınca nişastayı bir bardakta suyla eritiyoruz.

Eriyen nişastayı sosa ekliyoruz ve tekrar biraz kaynatıyoruz o katılaşmaya başlayınca ocağı kapatalım ve biraz soğuduktan sonra panna cottanın üzerine dökün.

Bir gece buzdolabında bekletin. Servise hazır.

Afiyet olsun.