  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Jeep'ten "Hemen teslim" avantajıyla kasım kampanyası
Aktüel

Jeep'ten "Hemen teslim" avantajıyla kasım kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:08:20 -
Jeep'ten "Hemen teslim" avantajıyla kasım kampanyası

İSTANBUL (AA) - Jeep Renegade ve Compass modelleri, kasım ayında sınırlı sayıda araca özel fiyatlar ve hemen teslim avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Jeep'ten yapılan açıklamaya göre, Renegade veya Compass almak isteyenler, mevcut araçlarını Jeep showroomlarına getirerek takas desteğinden de yararlanabiliyor ve ödeme planlarıyla taksit tutarlarını kendileri belirleyebiliyor.

Jeep, özgürlük ve macera tutkusunu yaşamak isteyenlere özel bir satış kampanyasını hayata geçiriyor. Markanın köklerine atıfta bulunan "Freedom Days" kampanyası ile yepyeni bir Jeep sahibi olmak isteyenler, araçlarını avantajlı nakit ve takas indirimleriyle hemen teslim alabiliyor.

Renegade ve yüksekliğini güçlü tasarım ve teknolojiyle birleştiren Compass, takas fırsatının yanında 15 bin lira nakit indirimle showroomlarda yerini alıyor. Üstelik kampanyada ödeme planları ve taksit tutarları da müşteri tarafından belirlenebiliyor.

Kasım ayında en kabiliyetli küçük SUV Jeep Renegade 289 bin 500 bin liradan, Compass ise 399 bin 950 liradan başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler!
Dünya

Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu hafta aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere yapacağı ziyaret öncesi ortalığı karıştıracak açıkla..
Bu kadarına 'pes'! Sosyal medyada iğrenç paylaşım!
Gündem

Bu kadarına 'pes'! Sosyal medyada iğrenç paylaşım!

İzmir'de çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve yaralandığı deprem sonrası depremzedeleri taklit ederek sosyal medyada paylaşım ya..
7 Bakanlıkta kritik atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Siyaset

7 Bakanlıkta kritik atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

Önemli bakanlık atamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay