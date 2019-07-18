Jean Michael Seri kimdir nerelidir? Jean Michael Seri Galatasaray transfer

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Jean Michael Seri, imzayı atmak için İstanbul’a geldi. Galatasaray kiralama teklifini 1.5 milyondan 1.7 milyon euroya yükseltmiş, Jean Michael Seri ile de 1 sezonluk 2.5 milyon euroya anlaşma sağlamıştı. Peki kim bu Jean Michael Seri? Jean Michael Seri nereli ve kaç yaşında? Jean Michael Seri hangi takımlarda oynadı? İşte Jean Michael Seri biyografisi.

Galatasaray, Fulham'ın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'nin transferinde mutlu sona ulaştı. 27 yaşındaki Seri, Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda bulunuyordu. Galatasaray, İngiliz ekibine yaptığı kiralama teklifini 1.5 milyondan 1.7 milyon euroya yükseltmiş, Jean Michael Seri ile de 1 sezonluk 2.5 milyon euroya anlaşma sağlamıştı.Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması, Seri'nin de sarı-kırmızılıları tercih etmesi Fulham'ın 'evet' demesinde etkili oldu.

Jean Michael Seri kimdir?

19 Temmuz 1991 tarihinde Fildişi Sahili'nin Grand-Bereby bölgesinde dünyaya geldi. Çocukluktan beri futbola ilgisi olan Jean Michael Seri, 2009 yılında Africa Sports'un alt yapısında futbola başladı. 2010-2012 yıllarında ASEC Mimosas'da forma giyen orta saha oyuncusu, 2012'de Porto'nun "B" takımına transfer oldu. 2013'te Portekiz ekibi Paços Ferreira'ya transfer olan Seri, 2015 yılında Fransa'nın köklü kulübü Nice'e imza attı. Buradaki performansıyla büyük takımların ilgisini çeken oyuncu, 2018'de Premier Lig ekiplerinden Fulham'a 30 milyon Euro bedelle transfer oldu. 'Afrikalı Xavi' olarak adlandırılan ve ülkesinin milli takımında da forma giyen oyuncunun adı şimdi ise Galatasaray ile anılıyor.