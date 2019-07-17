Jean Michael Seri kimdir? Jean Michael Seri Galatasaray transferi

Jean Michael Seri Galatasaray transferi spor dünyasının gündeminde. Fernando'yu Sevilla'ya satan ve transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Fulham'dan Jean Michael Seri ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu 1 yıllığına kiralık olarak Sarı Kırmızılı formayı giyecek. Galatasaraylı taraftarlar, ülkesinde 'Afrikalı Xavi' olarak bilinen ve bir dönem Barcelona, Chelsea ve Arsenal gibi takımlarla anılan Seri'nin kariyerini merak ediyor. Peki, Jean Michael Seri kimdir?

Jean Michael Seri kimdir?

19 Temmuz 1991 yılında Fildişi Sahili'nde dünyaya gelen Jean Michael Seri, futbola 2010 yılında ülkesinin Africa Sports takımında başladı. Sırasıyla ASEC Mimosas, Porto ve Paços Ferreira formalarını giyen başarılı futbolcu, 2015 yılında Fransız ekibi Nice'in yolunu tuttu. Hayatını değiştirecek imzayı atan Seri, Fransız ekibinde gösterdiği performansla dünya devlerini peşine taktı. Fransa'da harika bir futbol sergileyen ve 123 maçta 12 gol kaydeden Seri'ye Barcelona, Chelsea ve Arsenal gibi devler talip oldu.

Barcelona’yı son anda kaçırdı

26 yaşındaki yıldız futbolcu için İspanya La Liga’nın devlerinden Barcelona da bir dönem devreye girmişti. 2 sezon önce Seri, Fransa’da Nice forması giyerken, Katalan ekibi yıldız ön liberoya da 40 milyon Euro teklif etti. Ancak iki kulüp arasında süren görüşmelerde Nice son anda 50 milyon Euro talep edince Barça da masadan kalkmıştı. Bu olayın yaşanmasının ardından 1 yıl sonra ise Fildişi Sahilli futbolcu 30 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’ın yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon kulübünün Championship'e düşmesini engelleyemeyen Seri, Fulham formasıyla ligde oynadığı 32 maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı. Yıldız futbolcunun Premier Lig ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ülkesinde 'Afrikalı Xavi' olarak bilinen Seri, milli formayı 19 kez giyerken, 2 de gol kaydetti.

Xavi'den Seri'ye büyük övgü

Dünya futboluna adını altın harflerle yazdıran İspanyol efsane Xavi Hernandez, 2017 yılında Seri'den övgü dolu sözlerle bahsetmişti. Seri'nin Barcelona'da iyi iş çıkartacağına inandığını belirten Xavi, "Nice'te birine 'Afrikalı Xavi' dendiğini duyunca yakından izledim. Orta sahada böyle yetenekleri görmeye alışık değilim. Kısa ve uzun oyun, taktik zeka, uzaktan şut, kişilik, oyun organizasyonu. Barça'da çok iyi iş çıkarır.'' açıklamasını yapmıştı.