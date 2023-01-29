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Spor Jayden Oosterwolde ayağının tozuyla Kadıköy'de! Dev transfer anlaşması...
Spor

Jayden Oosterwolde ayağının tozuyla Kadıköy'de! Dev transfer anlaşması...

Fenerbahçe'nin transfer için İstanbul'a getirdiği Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, Kasımpaşa maçını Ülker Stadı'nda tribünden takip etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 22:19:00 -
Jayden Oosterwolde ayağının tozuyla Kadıköy'de! Dev transfer anlaşması...

Fenerbahçe'nin transfer için İstanbul'a getirdiği Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, Kasımpaşa maçını Ülker Stadı'nda tribünden takip etti.

Fenerbahçe'nin transferi için kulübü Parma ile anlaşmaya vararak, İstanbul'a getirdiği Jayden Oosterwolde, ayağının tozuyla Ülker Stadı'na geldi. Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertlilerin Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynadığı Kasımpaşa müsabakasını locadan takip etti.

21 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçerek, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

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