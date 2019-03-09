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Jason Rich'in kolu kırıldı

Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Jason Rich'in kolunda kırık tespit edilirdi.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:50
Jason Rich'in kolu kırıldı

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Jason Rich'in sağ kolunda kırık tespit edildi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Nanterre ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanan Rich'in, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrolleri sonrasında sağ ön kol ulna kemiğinde kırık tespit edildiği bildirildi.

Tedavisine hemen başlanan basketbolcunun, 4 hafta sonra parkelere dönmesinin beklendiği kaydedildi.

Nanterre karşılaşmasında sağ kol dirseğinde tendinopati oluşan Dusan Cantekin'in de Afyon Belediyespor karşılaşmasında kadroda yer almadığı belirtildi.

Siyah-beyazlı ekipte 2,5 hafta önce ameliyat edilen Robin Benzing'in ise 10 gün sonra çalışmalara başlayabileceği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:50
  1. Afyon
  2. Basketbol
  3. Dusan Cantekin
  4. Jason Rich

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