Jason Denayer transferini duyurdular! Süper Lig devi işi bitirdi

Bir dönem Süper Lig'de forma giyen Jason Denayer, gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmişti. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Shabab Al-Ahli'de forma giyen Jason denayer, geri dönmeye hazırlanıyor. Akşam'a göre;

Bir dönem Galatasaray forması giyen Belçikalı stoper Jason Denayer, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Türkiye'den ayrılırken sarı-kırmızılıların gönlünde taht kuran yıldız oyuncunun yeni adresi belli oluyor. Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Shabab Al-Ahli'de forma giyen yıldız oyuncu takımdan ayrılmaya hazırlanıyorken aynı zamanda Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Belçikalı yıldız stoper Jason Denayer, Galatasaray'da gösterdiği başarılı performans ile Olimpik Lyon'un ilgisini çekmişti. Manchester City tarafından Fransız ekibine satılan yıldız oyuncu dönemin en iyi stoperlerinden biri olarak görülüyordu. Takımda yaşadığı sorunlaın ardından performansı düşen yıldız oyuncu, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Shabab Al-Ahli ile anlaşmıştı. Burada memnun olmayan yıldız oyuncunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı bilinirken Galatasaray'ın Belçikalı oyuncu ile büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.

Futbol hayatına Belçika akademilerinden JMG'de başlayan yıldız oyuncu Manchester City'nin dikkatini çekerek U-18 takımına 275 bin avro bedelle transfer edilmişti. A Takımda bekleneni veremeyen yıldız oyuncu İskoçya Ligi ekiplerinden Celtic'e kiralık olarak gönderilmişti. 1 yıllık İskoçya kariyerinin ardından Galatasaray'a kiralanan Denayer, burada iyi bir performans sergilemiş ve bir sonraki sezon Sunderdland'in yolunu tutmuştu. İngiltere Premier Lig'de bekleneni veremeyen Belçikalı stoperin ikinci Galatasaray dönemi çıkış dönemi olmuş ve 10 milyon avro bedelle Fransa'nın en önemli takımlarından Olimpik Lyon'un yolunu tutmuştu. Yıldız oyuncu şu an Birleşik Arap Emirliklerinde forma giyiyor.

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