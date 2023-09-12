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Spor

Japonya'ya mağlup olduk! Belçika'da 6 gol atıldı...

Yeniakit Publisher
2023-09-12 18:40:00 - 2023-09-12 18:42:08
Japonya'ya mağlup olduk! Belçika'da 6 gol atıldı...

Euro 2024 elemeleri kapsamında Japonya ile hazırlık maçı yapan A Milli Futbol Takımımız sahadan 4-2 mağlubiyetle ayrıldı.

Euro 2024 elemeleri kapsamında Japonya ile Belçika'nın Genk şehrinde hazırlık maçı yapan A Milli Futbol Takımı sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Japonya'nın gollerini Ito Atsuki, Keito Nakamura (2) ve Ito Junya kaydetti.

Türkiye'nin golleri ise Ozan Kabak ve Bertuğ Yıldırım'dan geldi.

A Milli Takımızı, dün Hırvatistan'ın Ermenistan'ı mağlup etmesinden D Grubu'nda ikinci sıraya gerilemişti. 

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