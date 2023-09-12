Japonya'ya mağlup olduk! Belçika'da 6 gol atıldı...
Euro 2024 elemeleri kapsamında Japonya ile hazırlık maçı yapan A Milli Futbol Takımımız sahadan 4-2 mağlubiyetle ayrıldı.
Euro 2024 elemeleri kapsamında Japonya ile Belçika'nın Genk şehrinde hazırlık maçı yapan A Milli Futbol Takımı sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.
Japonya'nın gollerini Ito Atsuki, Keito Nakamura (2) ve Ito Junya kaydetti.
Türkiye'nin golleri ise Ozan Kabak ve Bertuğ Yıldırım'dan geldi.
A Milli Takımızı, dün Hırvatistan'ın Ermenistan'ı mağlup etmesinden D Grubu'nda ikinci sıraya gerilemişti.