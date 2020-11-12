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Aktüel Japonya'nın Nagoya kentinde "Egzotik Türk Pazarı" sergisi açıldı
Aktüel

Japonya'nın Nagoya kentinde "Egzotik Türk Pazarı" sergisi açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 03:34:17 -
Japonya'nın Nagoya kentinde "Egzotik Türk Pazarı" sergisi açıldı

TOKYO (AA) - Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Japonya'nın Nagoya kentinde "Egzotik Türk Pazarı" sergisi açıldı.

Aiçi eyaletinin Nagoya kentinde bir alışveriş merkezindeki serginin açılışına, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türk toplumu temsilcileri ve kültürseverler katıldı.

Sergide, lokumdan nazar boncuklarına, deri ürünlerinden dokuma halılara ve işleme seramiklere kadar Türk ürünleri ve el sanatları yer alıyor.

Açılışta konuklara saz dinletisi sunuldu. Burada konuşan Mercan, Türk kültürü ve sanatlarına ilişkin kültürseverlere bilgilendirmede bulundu.

Sergi kapsamındaki stantlar 17 Kasım’a kadar gezilebilecek.


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