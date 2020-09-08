Japonya'nın güneybatısını vuran Haişen tayfununda 2 ölü, 100'den fazla yaralı

TOKYO (AA) - Japonya’nın güneybatısı Kyuşu bölgesini vuran Haişen tayfununda 2 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

Kyodo ajansına göre, tayfunun etkisi altına aldığı Kyuşu'nun Kagoşima ve Saga eyaletlerinde birer kişi hayatını kaybederken, bölge genelinde 100'den fazla kişi yaralandı.

Daha önce yaklaşık 8 milyon insanın tahliye edilmesi çağrısı yapılan Kyuşu'da tayfunun bölgeyi terk etmesini bekleyen halk, geceyi tahliye merkezlerinde ve otellerde geçirdi.

Mobil şebeke operatörlerden SoftBank, KDDI ve NTT Docomo, Kyuşu'nun yanı sıra Şikoku ve Çugoku bölgelerinde de iletişim hatlarının zarar gördüğünü açıkladı.

Birçok süpermarket ve alışveriş merkezinin geçici kepenk indirdiği bölgede yaklaşık 475 bin ev geçici enerji kaybına uğradı.

Tayfunun Kore yarımadasına doğru ilerlediğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ancak bu hafta oluşabilecek şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgar, fırtına dalgalarına karşı önlem alınması çağrısında bulundu.

Batı Japonya, Merkez Japonya ve Kyuşu Demiryolları ile All Nippon Airways ve Japonya Havayolları seferlerinin, olumsuz hava şartlarının bölgeyi terk etmesiyle normale döneceği açıklandı.