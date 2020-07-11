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Dünya

Japonya'nın güneybatısındaki sel ve heyelanlarda ölü sayısı artmaya devam ediyor

Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu bölgesinde meydana gelen sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 63'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 08:26:00 -
Japonya'nın güneybatısındaki sel ve heyelanlarda ölü sayısı artmaya devam ediyor

Kyodo ajansına göre, Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu bölgesi dahil 10 farklı eyalette 92 dere ve nehir yatağı taştı.

Su baskınları bazı köprülerin yıkılmasına, ağaçların devrilmesine, yolların çökmesine ve binlerce evin sular altında kalmasına sebep oldu.

Kyuşu'nun Kumamoto eyaleti başta olmak üzere tüm eyaletlerindeki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 63'e çıktı.

Kyuşu'da yaşayan 1,3 milyon kişi için tahliye çağrısı yapıldı

Yangın ve Afet Yönetim Ajansına (FDMA) göre, şu ana kadar Kyuşu'da yaşayan 1,3 milyon kişi için tahliye çağrısı yapıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), bölgede sağanağın süreceğini ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiği uyarısında bulundu.

 

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