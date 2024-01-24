Japonya'dan Türkiye hamlesi! 'Hazırlık içerisindeyiz' diyerek duyurdular

Japonya'nın önde gelen havayolu şirketi All Nippon Airways (ANA), 2024 yaz sezonunda Avrupa'daki hizmet ağını genişletme kararı alarak heyecan verici yeni rotalarını duyurdu. Şirket, İstanbul'un da dahil olduğu 4 yeni Avrupa destinasyonuna yönelik uçuşlarını başlatmayı planlıyor. Bu kapsamda, ANA'nın yaz sezonu için belirlediği yeni uçuş rotaları arasında İstanbul, Milano, Stockholm ve Viyana bulunuyor.

İstanbul'un yanı sıra, Milano, Stockholm ve Viyana gibi önemli Avrupa şehirlerine yönelik açılacak yeni hatlar, ANA'nın küresel uçuş ağını daha da güçlendirecek. Yolcular, şirketin kaliteli hizmet anlayışından ve modern filosundan faydalanarak bu destinasyonlara daha kolay ulaşabilecekler.

Ayrıca, ANA, Münih ve Paris hatlarındaki seferlerini de yoğunlaştıracak. Münih hattındaki sefer sayısını 4 frekansdan 7 frekansına çıkararak daha sık uçuş imkanı sunacak olan ANA, aynı şekilde Paris hattındaki seferlerini de 3 frekansdan 7 frekansına çıkartacak. Bu adım, hem iş seyahatleri hem de turistik amaçlı seyahat eden yolcular için daha esnek ve geniş bir uçuş programı sağlayarak ANA'nın Avrupa'daki varlığını daha da güçlendirecek.

ANA'nın Avrupa genişleme stratejisi, küresel havacılık sektöründe rekabetçiliğini artırma ve yolculara daha çeşitli seyahat seçenekleri sunma hedefine yönelik atılmış önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Bu yeni rotalar, Japon havayolu şirketinin uluslararası arenada daha fazla destinasyona erişim sağlamasını ve yolcularına daha kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunmasını mümkün kılacak.

Kaynak: Airporthaber

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