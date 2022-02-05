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Dünya Japonya'dan Tonga'ya 2,44 milyon dolarlık acil yardım
Dünya

Japonya'dan Tonga'ya 2,44 milyon dolarlık acil yardım

Japonya hükümetinin, geçen ay yanardağın patladığı Güney Pasifik'teki ada ülkesi Tonga'ya 2,44 milyon dolar acil yardım göndereceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 07:11:00 -
Japonya'dan Tonga'ya 2,44 milyon dolarlık acil yardım

Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Japonya'nın yanardağın patladığı ada ülkesi Tonga'ya yardım gönderme kararını açıkladı.

"Tonga'nın en yakın sürede yeniden inşası ve toparlanması için yardımlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullanan Hayaşi, ülkesinin yardımlar konusunda uluslararası kuruluşlarla yakın teması koruyacağını söyledi.

Hayaşi içme suyu, volkanik kül temizleme ekipmanı taşıyan Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait "Osumi" nakliye gemisinin de "gelecek günlerde" ada ülkesine varacağını belirtti.

Hükümetin kararına göre Japonya, ada ülkesine 2,44 milyon dolar yardım sağlayacak Japonya hükümeti gıda, sıhhi malzeme ve telekomünikasyon ekipmanları gönderecek.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, söz konusu yardımların Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ile UNICEF vasıtasıyla aktarılacağı bildirildi.

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ geçen ay kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için tsunami uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.

 

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