Japonya'dan tepki çeken karar! Türkiye'yi dahil etmediler Japonya'da, nisan ayında yürürlüğe girecek olan yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye'nin de yer almasıyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy "hayal kırıklığına yol açmıştır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Japonya'da yabancı kişilerin oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye'nin de yer almasına ilişkin soruya cevap verdi. Hayal kırıklığına yol açtı Sözcü Aksoy, "Japonya'da, nisan ayında yürürlüğe girecek olan yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye'nin de yer alması hayal kırıklığına yol açmıştır." ifadelerini kullandı. Bu durumun iki ülke arasındaki köklü ve dostane ilişkiler ile stratejik ortaklık anlayışı ruhunu yansıtmadığını vurgulayan Aksoy, kararın en kısa sürede gözden geçirilerek, düzeltileceğine inandıklarını belirtti. Aksoy, "Bu konuda Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak, duyduğumuz rahatsızlık kendisine iletilmiştir." dedi.

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