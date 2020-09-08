Japonya'dan "Olimpiyatlar her şart altında yapılmalı" vurgusu

TOKYO (AA) - Japonya'da Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarından Sorumlu Kabine Üyesi Haşimoto Seiko, ertelenen oyunların 2021 yazında şartlar ne olursa düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Haşimoto, düzenlendiği basın toplantısında, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkan Yardımcısı John Coates'un oyunlara yönelik "Kovid-19'la ya da değil" şeklindeki açıklamasına değindi.

Dünya genelinde sporcuların oyunlara yönelik hazırlıklarının dikkate alınması gerektiğini kaydeden Haşimoto, "Olimpiyatlar kapsamındaki tüm kişiler hazırlıklar için birlikte gayret ediyor." dedi.

Haşimoto, "Sporcular gelecek yıl için üst düzeyde çaba sarf ediyor. Bana göre ne pahasına olursa olsun olimpiyatlar düzenlenmelidir. Tüm gayretlerimiz Kovid-19 önlemlerine odaklanmalıdır." ifadelerini kullandı.

IOC Başkan Yardımcısı Coates, oyunların "Kovid-19 ile ya da Kovid-19 olmadan" yapılacağını ve "Tünelin sonundaki ışık, Kovid-19'u alt eden oyunlar" olacağını vurgulamıştı.

Bu yıl 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı, IOC salgın kaynaklı sağlık endişeleri sebebiyle 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'e ertelemişti.