Japonya’dan koalisyona ’şimdilik’ destek yok

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlamak için ABD’nin önerdiği koalisyona SDF gücü gönderme planlarının olmadığını söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’un, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlamak amacıyla ortak bir koalisyon kurulacağını açıklamasının ardından, Japonya’dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, Japonya’nın Hürmüz Boğazı’ndaki seyir güvenliğini sağlamak için ABD’nin kurulmasını önerdiği koalisyona Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) gücü gönderme planlarının olmadığını açıkladı. Iwaya Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, Japonya’nın bölgedeki gerginlikten ciddi şekilde endişe duyduğunu ancak tehditlerin şimdilik yoğun olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Farklı seçenekler masada

Buna rağmen hükümetin ABD ile sık sık temas kurduğunun altını çizen Iwaya, bölgenin enerji kaynaklarının güvenliği açısından önemini vurguladı. Japonya’nın duruma bağlı olarak esnek davranacağını kaydeden Iwaya, gerektiğinde farklı seçeneklerin değerlendirilebileceğini söyledi.

Tanker saldırıları ile önem kazandı

Hürmüz Boğazı, İran ve ABD arasında artan gerginliğin gölgesinde, geçtiğimiz mayıs ve haziran aylarında Körfez sularındaki tankerlere yönelik saldırı haberleri ile gündeme gelmiş, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford 9 Temmuz’da yaptığı açıklamada, “Birkaç ülke ile Hürmüz Boğazı ve Bab’ül Mendep Boğazı’nda deniz güvenliğini sağlayacak bir ittifak için temas halindeyiz. Önümüzdeki iki hafta içinde bu girişimi destekleyecek siyasi iradeye sahip ülkeleri tanıyacağımıza ve daha sonra da bunu destekleme potansiyeline sahip güçleri belirlemek için doğrudan ordularla çalışmanın mümkün olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.