  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Japonya'dan füze savunmaya 3 opsiyon
Aktüel

Japonya'dan füze savunmaya 3 opsiyon

Yeniakit Publisher
2020-09-25 04:43:28 -
Japonya'dan füze savunmaya 3 opsiyon

TOKYO (AA) - Japonya’da vazgeçilen kara konuşlu Aegis Ashore füze savunma sistemlerine alternatif olarak 3 seçeneğin masaya yatırıldığı bildirildi.

Savunma Bakanı Kişi Nobuo, iktidardaki Liberal Demokrat Partide (LDP) konuya ilişkin düzenlenen tanıtım toplantısında savunma sistemlerinin alternatiflerine ilişkin sunum yaptı.

Bakan Kişi, ¨Füze önleme sistemini açık denizde mobil platforma konuşlandırmayı planlıyoruz. Ayrıntıları ivedilikle ABD ve tedarikçilerle ile ele almak istiyoruz.¨ dedi.

Son kararın verilmediğini kaydeden Kişi, opsiyonlar arasında füze önleme sistemi monteli destroyerler, özel sektöre ait gemiler, kıyıdan uzak açık deniz yapıların yer aldığını açıkladı.

Kyodo ajansına göre, Savunma Bakanlığı yıl sonuna dek seçenekleri daraltmayı planlıyor.

Kuzey Kore’nin balistik füzelerine karşı, 2017'de aldığı Aegis Ashore konuşlandırma kararından Japonya, yükselen maliyet ve teknik sorunlar sebebiyle haziranda vazgeçmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
F-35'leri vermeyen ABD, Türkiye'ye bel bağladı
Dünya

F-35'leri vermeyen ABD, Türkiye'ye bel bağladı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs döneminde bireysel silahlanmanın en çok yaşandığı ABD'nin silah tedarikini Türkiye'den karşı..
BAE'nin işgalini böyle duyurdular: Topraklarımıza el koyup askeri üs inşasına başladılar
Dünya

BAE'nin işgalini böyle duyurdular: Topraklarımıza el koyup askeri üs inşasına başladılar

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Kıyzan, BAE'nin stratejik öneme sahip Sokotra Adası'nda askeri üs inşa etmeye ve geniş alanla..
İngiltere'den yaptırım kararı
Dünya

İngiltere'den yaptırım kararı

İngiltere, Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu tanımadıklarını duyurdu ve Avrupa Birliği'nin (AB) bir uzlaşıya varamaması..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı