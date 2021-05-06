  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Firarilere yönelik şafak baskını
İtirafçı 32 isim verdi: NATO'daki Türkleri fişlemiş
Datça açıklarında deprem
Bakan Kasapoğlu’ndan Chelsea ve M. City mesajı
Dünya Japonya'dan elektronik savaş uçağı hamlesi! Özelliği dikkat çekti
Dünya

Japonya'dan elektronik savaş uçağı hamlesi! Özelliği dikkat çekti

Japonya, düşman radarlarını uzaktan karıştırıcı elektronik harp uçağı geliştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 08:27:00 -
Japonya'dan elektronik savaş uçağı hamlesi! Özelliği dikkat çekti

Japonya, siber uzay, elektromanyetik ve dış uzay alanlarında Öz Savunma Kuvvetlerinin (SDF) kapasitesini geliştirmeyi hedefliyor.

Japonya, Kyodo ajansının SDF kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Rusya ve Çin'in askeri yayılmacılığı karşısında çeşitli alanlarda askeri unsurlarını geliştirecek.

Mevcut mali yıl kapsamında Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) bünyesinde kurulması tamamlanacak Uzay Operasyon Filosunun kadrosu 20'den 70'e çıkarılacak.

Mart ayında Kumamoto'da kurulan elektronik harp birimine benzer diğer 5 yeni birim, Mart 2022'ye kadar başkent Tokyo'daki Camp Asaka üssünde kurulacak.

Batıdaki Yamaguçi eyaletinde yapım aşaması süren uzay gözetleme radarı 2023 mali yılında hizmete alınacak.

Siber alanına yönelik SDF'nin kara, hava ve deniz kuvvetleri ile özel sektörden uzmanları bir araya getirileceği 540 üyeli siber güvenlik birimi oluşturulacak.

Öte yandan Savunma Bakanlığının, düşman radarlarını bozmak amacıyla uzaktan karıştırıcı elektronik harp uçağı üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
WhatsApp'tan bomba özellik! Öyle bir seçenek geliyor ki...
Teknoloji

WhatsApp'tan bomba özellik! Öyle bir seçenek geliyor ki...

Popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yeni özellik, kullanıcıya sesli mesajlarla ilgi..
Juventus devri bitiyor! İşte Cristiano Ronaldo’nun yeni takımı
Spor

Juventus devri bitiyor! İşte Cristiano Ronaldo’nun yeni takımı

2018 yılında Real Madrid'den Juventus'a transfer olan dünyaca ünlü Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun yeni takımıyla ilgili sö..
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu güvenli turizm ve göç konusunda görüştü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay