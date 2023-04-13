Japonya'dan dev anlaşma adımları tamam! Yaklaşık 3 milyar dolarlık uzun menzilli füze satın alacak

Çin, Kuzey Kore ve Rusya'dan gelebilecek potansiyel tehditleri caydırmak için askeri gücünü arttırmayı hedefleyen Japonya, uzun menzilli füze geliştirilmesi için yaklaşık 3 milyar dolarlık sözleşme imzaladı.

Japonya Savunma Bakanlığı, 2026 yılı gibi erken bir tarihte konuşlandırılmak üzere uzun menzilli füzelerin geliştirilmesi ve seri üretimi için ülkenin en büyük savunma şirketi Mitsubishi Heavy Industries ile 380 milyar yen (2,8 milyar dolar) değerinde sözleşme imzaladığını duyurdu.

Anlaşma, Mitsubishi'nin Tip-12 füzelerinin çeşitli versiyonlarının geliştirilmesini öngörüyor.

Açıklamada, sözleşmenin Mitsubishi'nin Tip-12 füzelerinin karadan, denizden ve havadan fırlatılmak üzere geliştirilmiş versiyonları ve uzak adaların savunulması için hipersonik bir balistik füzeyi içerdiği kaydedildi.

Bakanlık, halihazırda geliştirilmiş olan Tip-12 karadan gemiye güdümlü füzelerin ve hipersonik füzelerin seri üretimine bu yıl başlanacağını bilgisini de verdi.

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Yetkililer konuşlandırılacak füzelerin sayısına ilişkin detay vermezken üretimin gelecek beş yıl içinde kademeli olarak artmasının beklendiği belirtiliyor.

Bu arada bakanlık yetkilileri, Japonya'nın kendi topraklarındaki sınırlı alan nedeniyle, konuşlandırma öncesi füze testlerini ABD'deki askeri üslerde yapmayı planladığını dile getirdi.

Bir diğer sözleşme ise 2027'ye kadar devam edecek bir proje kapsamında denizaltından fırlatılacak uzun menzilli gemisavar güdümlü füzelerin geliştirilmesine yönelik yapıldı.

Ancak bu füzelerin konuşlandırılması için zamanlamanın henüz netleştirilmediği belirtildi.

Öte yandan Başbakan Fumio Kişida, Japonya'nın 2026'dan itibaren konuşlandırılmak üzere 1600 kilometre mesafedeki hedefleri vurabilen 400 adet Amerikan yapımı uzun menzilli Tomahawk seyir füzesi satın alacağını söyledi.

Tomahawk'lar, Japonya'nın kendi yerli füzelerini geliştirmesi sürecinde geçici olarak envanterde olacak.

Japonya, savunma harcamalarını gelecek beş yılda iki katına çıkaracak

Söz konusu geliştirme planları, Çin, Kuzey Kore ve Rusya'dan gelebilecek potansiyel tehditleri caydırmak için askeri gücünü arttırmayı hedefleyen Tokyo'nun geçen yıl aralık ayında açıkladığı yeni Ulusal Güvenlik Stratejisine dayanıyor.

Yeni strateji, Japonya'nın savaş sonrası ordusunu meşru müdafaa ile sınırlama uygulamasından net bir kopuşla, önleyici bir saldırı kabiliyeti geliştirmeyi amaçladığını gösteriyor.

euronews'in aktardığı haberde: Japonya gelecek beş yıl içinde askeri harcamalarını ikiye katlayacak. Gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 1’i civarında olan savunma harcamaları yüzde 2’ye çıkacak. 5 yıllık planla gerçekleşecek artış, oransal olarak NATO hedeflerine benzerliği ile dikkat çekiyor. Mevcut harcamanın iki katına çıkartılmasıyla Japonya, savunma bütçesine 315 milyar dolar ekleyecek ve böylece askeri harcaması ABD ve Çin’den sonra dünyanın en büyük üçüncü ülkesi olacak.

Ayrıca yeni stratejide Çin'in artan askeri varlığının, "Japonya'nın ulusal güvenliğine ve uluslararası barışa yönelik en büyük stratejik tehdit olduğu" ifadesine yer verilmişti.