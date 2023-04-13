Alman devi Bayern Münih'i konuk etti! Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde: Real Madrid ve Milan avantajı kaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, evinde Alman devi Bayern Münih'i konuk etti. City, ilk maçta rakibini 3- 0 yenerek avantajı kapmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final müsabakaları ikinci gününde ise Real Madrid evinde Chelsea'yi 2-0 ile geçerken, Milan konuk ettiği Napoli'yi 1-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final haftasında ikinci gününde Real Madrid - Chelsea, Milan - Napoli karşılaşmaları oynandı.
Real Madrid-Chelsea müsabakasının 21. dakikasında Vinicius Junior’un şutunda dönen topu takip eden Karim Benzema topu filelere gönderdi ve ilk yarı Real Madrid ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda ev sahibinde sonradan oyuna giren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Marco Asensio ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca sahadan 2-0 galip ayrılan Madrid, Londra’da oynanacak mücadele öncesi avantajı kaptı.
MİLAN TEK GOLLE KAZANDI
İtalyan takımlarını karşı karşıya getiren diğer karşılaşmada ise Milan, San Siro Stadı'nda Napoli'yi konuk etti.
Ev sahibi ekip, kontrataktan geliştirdiği pozisyonda 40. dakikada Ismael Bennacer'in fileleri sarsmasıyla rakibini 1-0 mağlup etti.
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Napoli'de Zambo Anguissa, 74. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu karşılaşmaların rövanşları, 18 Nisan Salı günü oynanacak.