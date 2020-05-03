Japonya’dan Covid-19’a karşı tedavi adımı

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, korona virüs tedavisinde etkin olduğu düşünülen Remdesivir adlı ilaç için gerekli yasal kullanım iznini üretici şirketin başvuru yapmasının ardından 1 hafta içinde vermeyi hedeflediklerini açıkladı.

Çin’in Wuhan kendinde ortaya çıkan ve küresel bir kriz halini alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, virüsün tedavisinde umut olabilecek bir haber Japonya’dan geldi. Daha önce ABD’nin kullanımına resmi onay verdiği Remdesivir adlı antiviral ilaç ile ilgili konuşan Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, ilaç şirketinden başvuru aldıktan sonra Remdesivir’in Japonya’da korona virüs tedavisinde kullanılması için gereken onayı 1 hafta içinde vermeyi planladıklarını ifade etti. Üretici firmayı işaret eden Sağlık Bakanı Kato, "Gilead’ın birkaç gün içinde onay için başvuruda bulunacağını duydum" ifadelerini kullandı.

Bakan Kato, ilacın kullanımının özel prosedürler kapsamında onaylanması halinde izin sürecinin dünyanın en hızlısı olacağını belirtti. Ayrıca yeterli arzın sağlanması noktasında üretici firma ile iş birliği içinde çalışacaklarını kaydeden Bakan Kato, Remdesivir’in güvenliğine dair ayrıntılı inceleme ve istişarelerin Bakanlık bünyesinde devam ettiğini de aktardı.

Özel koşullar nedeniyle hızlı onay

Japonya Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, acil ihtiyaç duyulan ilaçlar kategorisinde değerlendirileceği öğrenilen Remdesivir için basitleştirilmiş yasal prosedürlerin uygulanacağı belirtildi. Bu sayede ilacın korona virüs tedavisinde kullanımı için gereken yasal iznin hızlı bir şekilde onaylanmasının hedeflendiği ifade edildi. Japonya’nın adımı, geçtiğimiz Cuma günü Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Gilead ilaç şirketinin ürettiği Remdesivir’in Covid-19 hastalarında acil durumlarda kullanımını onayladığını açıklamasının ardından geldi.

Başbakan Abe sinyalini vermişti

Japonya Başbakanı Shinzo Abe geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Remdesivir’in korona virüs tedavisinde kullanımının yakında mümkün olacağını belirtmiş, yasal iznin önümüzdeki süreçte verileceğinin sinyalini vermişti. Gilead firmasının Japonya biriminden yapılan açıklamada ise klinik çalışmaları sürdüren ekibin, ilacın etkinliği ve güvenliğini kanıtlamaya odaklandığı ifade edilmişti. Remdesivir, Ebola tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilmişti.