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Dünya Japonya’dan Çin’i kızdıracak hamle
Dünya

Japonya’dan Çin’i kızdıracak hamle

Çin’in şiddetle karşı çıktığı tartışmalı Yasukuni tapınağına Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin törensel bağışta bulunduğunu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 05:43:00 -
Japonya’dan Çin’i kızdıracak hamle

Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide'nin başkent Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni tapınağına törensel bağışta bulunduğu bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, ilkbahar festivalinin başlangıcı kapsamında Başbakan Suga'nın makamı adına tapınağa hediye gönderildi.

Tokyo'nun Çiyoda bölgesindeki tartışmalı tapınakta iki gün sürecek festival kapsamında Suga, Şinto inancı tapınağına saksıda kutsal Masakaki çiçeği bağışladı.

Öte yandan festival kapsamında tapınağı ziyaret eden önceki Başbakan Abe Şinzo, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayatlarını ülkeye adamışların ruhlarına derin saygımı gösterdim" dedi.

Tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor. Çin 2. Dünya Savaşı sırasında Japon askerlerinin katliam yaptığı gerekçesiyle bu anıta tepki gösteriyor.

2013'te Çin sert tepki göstermişti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Qin Gang, Japon yönetiminin bu davranışını kınadıklarını ve protesto ettiklerini belirterek bu ziyaretin iki ülke arasında büyük sorunlara yol açacağını dile getirdi. Bunun “Çin halkı açısından kesinlikle kabul edilemez” olduğunu ifade eden yetkili, tapınak ziyaretinin Asya'daki insanların duygularına büyük zarar verdiğini sözlerine ekledi.

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