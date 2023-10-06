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Dünya Japonya'dan ABD savaş gemilerine yeşil ışık
Dünya

Japonya'dan ABD savaş gemilerine yeşil ışık

Yeniakit Publisher
2023-10-06 09:00:00 -
Japonya'dan ABD savaş gemilerine yeşil ışık

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, ülkesindeki ABD destroyerlerine bakım, onarım ve revizyon (MRO) hizmeti verilmesinin, ittifak açısından önemli olduğunu söyledi.

Japonya'daki ABD gemilerinin, MRO için ABD'ye geri dönmesi sürecinde kaybedilen zamana karşı, bu gemilerin Japon tersanelerinde MRO hizmeti alabilme ihtimali gündemde.

Savunma Bakanı Kihara, ABD ziyaretinde Hudson Institute düşünce kuruluşundaki konuşmasında, Japonya'daki ABD destroyer ve uçaklarının tamir ve bakımları konusuna değindi.

Japon Bakan, ABD'ye ait destroyer ve savaş uçaklarının bakımı için Japonya'nın tersaneleri ve hangarlarında MRO hizmeti alınabilmesi önerisini kapsamlı olarak ele alacaklarını belirtti.

Kihara, "Japonya'daki ABD destroyerleri ve savaş uçakları üzerinde MRO (bakım, onarım ve revizyon) yürütmek, Japonya-ABD savunma işbirliği açısından oldukça önemli." dedi.

Bunu "ileriye dönük olarak düşüneceklerini" belirten Kihara, birikmiş iş yükünün azaltılmasına yönelik, özel Japon tersane ve hangarlardan istifade edilmesi durumunu tetkik edeceklerini ifade etti.
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ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emanuel, ABD'de bakım ve tamirat darboğazlarına karşı, ABD unsurlarının, Japon tersanelerinde bakıma girebileceğini gündeme getirmişti.

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