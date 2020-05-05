Japonya’da yeni korona virüs ölümleri

Japonya’da 10 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 579’a, toplam vaka sayısı ise 16 bin 86’ya yükseldi.

Japonya’da salgın nedeniyle uygulanan olağanüstü hal (OHAL) kararının süresinin uzatılmasına neden olan öldürücü korona virüs, ülkede dünden bu yana 10 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, son gelişmeler Japonya’daki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısını 579’a çıkardı. Daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından yaşamını yitiren 13 kişi haricinde, Japonya’nın farklı eyaletlerinden 566 kişinin korona virüs nedeniyle öldüğü bildirildi.

Vaka sayısı 16 bini aştı

Bugün ülke genelinde doğrulanan 121 yeni enfeksiyon, Japonya’daki toplam vaka sayısını 16 bin 86’ya taşıdı. Karantina gemisi Diamond Princess’in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, ülke genelinde 15 bin 374 kişinin korona virüse yakalandığı açıklandı.

Sağlık durumları ciddi

Öte yandan, Japonya genelinde korona virüs tedavisi gören 313 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şimdiye dek 5 bin 238 hastanın virüsü yenerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtildi.