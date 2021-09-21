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Dünya Japonya’da yaşlı nüfus tavan yaptı
Dünya

Japonya’da yaşlı nüfus tavan yaptı

Son verilere göre Japonya’da 65 yaş üstü nüfus geçen yıla kıyasla 220 bin artarak 36,4 milyonu geçti.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 14:00:00 -
Japonya’da yaşlı nüfus tavan yaptı

Bu oran yeni bir rekor olarak kayda geçti. 65 yaş üstü nüfusun, genel ülke nüfusuna oranı 0,3 puan artışla yüzde 29,1’e yükseldi. Japonya’da yaşlı nüfusun 2040’ta toplam nüfusun yüzde 35,3’ünü oluşturması öngörülüyor. Dünyanın en hızlı yaşlanan ülkeleri arasında gösterilen Japonya’da, kadınların ortalama yaşı 87,74 ve erkeklerin ortalama yaşı 81,64 olarak kayıtlarda yer alıyor.

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