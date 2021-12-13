  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Japonya'da yaşlanma karşıtı aşı geliştirildi
Dünya

Japonya'da yaşlanma karşıtı aşı geliştirildi

Japonya'da uzmanlar, 'zombi hücreler' olarak bilinen ve ölüm riskini artıran yaşlanan hücreler için aşı geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 10:03:00 - 2021-12-13 10:05:17
Japonya'da yaşlanma karşıtı aşı geliştirildi

Japonya'da uzmanlar yaşlanma ile ortaya çıkan, birçok hastalığa neden olan ve ölüm riskini artıran zombi hücrelere karşı aşı geliştirmeyi başardı. Juntendo Üniversitesi'nden Prof. Dr. Toru Minamino liderliğindeki ekip, test sonuçları Nature Aging adlı dergide yayımlanan ve fareler üzerinde denenen aşı sayesinde yaşlanan hücreler olarak da bilinen zombi hücrelerde azalma sağlandığını duyurdu. Çalışma kapsamında geliştirdikleri aşıyı deney farelerine uygulayan ekip, damar sertliğine neden olan zombi hücrelerin kümelendikleri bölgelerde azalma gösterdiğini doğruladı. Bulguların aşının etkinliğine işaret ettiğini belirten Minamino, "Aşının damar sertliği, şeker hastalığı ve yaşlanmanın neden olduğu diğer hastalıkları önlemede kullanılabileceğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan zombi hücreler, bölünmeyi durdursa da ölmeyi reddeden hücreler olarak biliniyor. Zararlı kimyasallar salgılayarak yakındaki sağlıklı hücrelere zarar veren zombi hücreler, insan vücudunda biriktikçe şeker hastalığı, damar sertliği, kemik erimesi ve Alzheimer gibi hastalıklara neden oluyor. Bilim dünyası, zombi hücreleri ve dolaylı olarak neden olduğu sağlık sorunlarını ortadan kaldırabilecek ilaçlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doktorlardan yeni iş bırakma kararı! Hastası olan vatandaşı yine çileden çıkaracaklar
Sağlık

Doktorlardan yeni iş bırakma kararı! Hastası olan vatandaşı yine çileden çıkaracaklar

Doktorların özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin teklif, Meclis'teki bütçe görüşmelerinden sonraya ertelendi. Fırsat kollayan, hipokrat y..
Bu gece gökyüzüne dikkat!
Gündem

Bu gece gökyüzüne dikkat!

Kuyrukluyıldız Leonard bu akşam Dünya'ya en yakın konuma gelecek. Uzmanlar Leonard'ın çıplak gözle görülmesinin mümkün olabileceğini belirti..
İşte bu başarı Erdoğan ve ekibinin! 30 yaş ve altı eski Türkiye’yi bilmez!
Gündem

İşte bu başarı Erdoğan ve ekibinin! 30 yaş ve altı eski Türkiye’yi bilmez!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi, 20 yıllık iktidar sürecinde sürekli kendisiyle yarıştı ve onlarca mega projelere imza atarak Tü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay