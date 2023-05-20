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Dünya Japonya'da, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi başladı
Dünya

Japonya'da, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi başladı

Yeniakit Publisher
2023-05-20 07:01:00 -
Japonya'da, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi başladı

Japonya'da, Türkiye'deki 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemlerine başlandı.

Japonya'daki gurbetçiler, başkent Tokyo ile Nagoya kentinde, yerel saat ile 08.00'den itibaren, oy kullanmaya başladı.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği ile Nagoya Başkonsolosluğu önünde sabah saatlerinde oy vermeye gelen çok sayıda vatandaş sıraya girdi.

İki kentteki Türk seçmenler, 20-21 Mayıs'ta yerel saatle 08.00-22.00 arasında oy verebilecek.

6 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Japonya genelinde yaklaşık 5 bin Türk seçmen bulunuyor.

Japonya'daki oy pusulalarının, oy verme işleminin sona ereceği 21 Mayıs sonrası, Türkiye'ye hava yoluyla gönderilmesi planlanıyor.
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