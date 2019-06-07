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Japonya’da tarihi zirve… Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ve Trump ile o konuları görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek ay teslim edilecek olan S-400’lerle ilgili olarak Türkiye’ye yönelik sürekli tehdit dili kullanan ABD’nin Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

07 Haziran 2019 Cuma 08:20
Japonya’da tarihi zirve… Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ve Trump ile o konuları görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ay sonunda Japonya’da düzenlenecek G20 zirvesinde dünya liderleriyle yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28-29 Haziran’da Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenecek zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kritik konu başlıklarını ele alacak.

Başkan Erdoğan Trump görüşmesinde masada S-400 olacak

Erdoğan-Trump görüşmesinde; Rusya’dan teslim alınacak S-400 hava savunma sistemleri, F-35 programı çerçevesindeki gelişmeler ve Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan ‘güvenli bölge’ masada olacak. Bir süredir Ankara-Washington arasında gerilime sebep olan S-400 konusunda iki ülkede pozisyonunu koruyor. ABD tarafı Rusya’dan S-400 alınması hâlinde ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Kanunu’nun (CAATSA) devreye gireceğini, buna ilave olarak Türkiye’nin ortağı olduğu F-35 programından çıkarılabileceğini savunuyor. Ankara ise S-400’lerin “bitmiş bir anlaşma” olduğunu belirterek geri adım atmayacağını vurguluyor. S-400 mevzuunda iki ülkenin de ortak bir noktaya gelmesi için G20’de Erdoğan-Trump görüşmesinin ehemmiyetine dikkat çekiliyor. Ayrıca Trump’ın muhtemel Türkiye ziyaretinin de gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bu görüşmenin ardından netleşmesi bekleniyor.

Çin ve Rusya ile kritik konular masada

Erdoğan, G20 zirvesinde diğer önemli görüşmeyi Putin’le yapacak. Bu görüşmede ise Suriye’deki gelişmeler ve son günlerde Esad rejimin yoğun saldırısı altındaki İdlib’in ana gündem olması bekleniyor. Astana görüşmeleri kapsamında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen İdlib’de son günlerde sıklaşan rejim saldırıları Ankara’yı harekete geçirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz ay Putin ile iki defa telefon görüşmesi yaparken, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da Rus mevkidaşlarıyla telefonla İdlib’deki durumu ele almışlardı. İdlib’in yanı sıra S-400 konusunun Erdoğan-Putin görüşmesinde de gündeme gelmesi bekleniyor.
Erdoğan, Japonya’da düzenlenecek G20 zirve sonrası 2 Temmuz’da Çin’i ziyaret edecek. Çin’e çalışma ziyareti yapacak olan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin’de baş başa ve heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirecek. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, ticaret hacmi, Çin’in Bir Kuşak Bir Yol Projesi kapsamında ortak çalışmalar değerlendirilecek.

Hindistan geri adım atmıyor

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar ABD’nin yaptırım tehdidine rağmen Rusya yapımı S-400 hava savunması satın alma konusunda ilerlemeye devam edeceklerini söyledi. Kumar “Rusya ile imzalanmış bir sözleşmemiz zaten var sözleşmeyi uygulamak için adımlar atıldığını zaten biliyorsunuz. Rusya ile anlaştık ve ABD yönetimi ile de, Rusya’dan askerî teçhizat almaya karar veren herhangi bir devlete ekonomik kısıtlamalar getirme hakkı veren 2017 tarihli Amerika’nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Mücadele Yasası (CAATSA) ile alakalı bir anlaşmamız zaten var” dedi. Geçtiğimiz günlerde Hindistan medyasında çıkan bir haberde, bir üst düzey ABD Dışişleri Bakanlığı görevlisinin, Hindistan’ın Rus S-400’ü satın alma kararının ülkenin ABD ile gelecekteki savunma iş birliğini baltalayabileceğini iddia ettiğini belirtilmişti.

Türkiye

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 08:20
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