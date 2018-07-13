0553 313 94 23

Japonya'da sel felaketinde ölü sayısı 200'e çıktı

Sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 200'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, çalışmalara 70 binden fazla personel katılıyor.

13 Temmuz 2018 Cuma 13:49
Japonya'da sel felaketinde ölü sayısı 200'e çıktı

Batı Japonya'yı etkisi altına alan sel ve toprak kaymalarından en çok etkilenen yerlerden biri olan Hiroşima’daki yıkım görüntülendi. Sel felaketi sonucunda yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği Japonya’da ölü sayısının en çok olduğu yerler arasında Hiroşima ilk sırada yer alıyor. 

Arama kurtarma çalışmalarına 70 binden fazla personel müdahale ediyor. Yetkililer, kayıp 60 kişinin arandığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

Hiroşima’nın ardından en çok etkilenen yerler arasında Okayama ve Ehime bulunuyor. Japonya Sağlık Bakanlığı, 93 binden fazla eve su verilemediğini açıkladı.

Evinin yarısının çamur altında kaldığını aktaran bir kişi, “5. gündeyiz. Evim çamura gömüldü. Kapı tamamen çamur altında kaldığından pencereden eve girebildim. Evimin ikinci katı nispeten etkilenmemiş durumda. Bu yüzden ikinci katta kalıyorum. Barınaklara gidemeyenler evime geliyor ancak gece sığınaklarda kalıyorlar. Elektrik veriliyor ancak su yok” dedi.

Yangın ve Afet Yönetimi Dairesi, 6 bin 700 kişinin tahliye edildiğini, kurulan barınaklarda kaldıklarını aktardı.  

Ülkede 19 vilayette 5,9 milyon kişi için tahliye emri çıkarılmıştı.

Sel ve toprak kaymalarında en fazla can kayıpları Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde yaşandı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, sel felaketi nedeniyle Avrupa ve Ortadoğu'ya yapacağı geziyi ertelemişti.

Kaynak: AA, İHA 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 13:49
  1. Avrupa
  2. Sağlık Bakanlığı
  3. Japonya
  4. Japon
  5. Kyoto
  6. Yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz şehidi Metin Arslan'ın babası: Gururluyuz!
    1. 15 Temmuz şehidi Metin Arslan'ın..
    2. İstanbul’da konut fiyatları ne?..
    3. KPSS-2018/1 yerleştirme sonuçları son..
    4. Gebelik şekeri nedir?
    5. Çocuklarda diş gıcırdatma hastalık..
    6. Şaka gibi... Adnan Oktar'a destek için..
    7. İki aile arasında silahlı kavga: Ölü..
    8. Zekai Aksakallı 15 Temmuz gecesini..
    9. Demirtaş'ın adamları Türk bayrağını..
    10. Fatih Terim'den Tolga Ciğerci'ye..
    11. Dünya Kupası'nda bir ilk! İşte finalin..
    12. KPSS sonuçları açıklandı
    13. Bebeklerde kilo oranı nasıl olmalıdır?
    14. Çin menşeli tansiyon ve kalp..
    15. Eyüpsultan Odayeri köyü nerede?
    16. Kahraman İSKİ çalışanları ödüllendirildi
    17. İşte Oktar'ın servetinin kaynağı! 86..
    18. Sedat Peker hakkında karar verildi!
    19. Nevşehir'deki skandal iddia ile ilgili..
    20. Eyüpsultan Ağaçlı köyü nerede? Ağaçlı..
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...