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Aktüel Japonya'da Sanayi Bakanı Kajiyama'dan Fukuşima'da "hızlı karar" vurgusu
Aktüel

Japonya'da Sanayi Bakanı Kajiyama'dan Fukuşima'da "hızlı karar" vurgusu

Yeniakit Publisher
2020-10-18 07:43:11 -
Japonya'da Sanayi Bakanı Kajiyama'dan Fukuşima'da "hızlı karar" vurgusu

TOKYO (AA) - Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kajiyama Hiroşi, 2011'de deprem ve tsunamide hasar gören Fukuşima Daiichi Nükleer Santralindeki radyoaktif olma özelliğini koruyan büyük miktarda suyun bertaraf edilmesi için ilk fırsatta karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, düzenlediği basın toplantısında konuşan Bakan Kajiyama, radyoaktif özellik taşıyan suyun ortadan kaldırılması konusunun çözümsüz bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Farklı opsiyonların gündemde yer aldığını kaydeden Kajiyama, suyun bertaraf edilmesine yönelik kararın hükümetin sorumluluğunda olduğunu ve bu konuda ilk fırsatta bir karara varılması gerektiğini bildirdi.

"Santralin devreden çıkarılması sürecinde gecikmeleri önlemek için hızlıca bir karar vermeliyiz." ifadesini kullanan Kajiyama, zaman dilimi ve opsiyonlara ilişkin detay vermedi.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu.

Olayda santraldeki 4 nükleer reaktörden 3'ü zarar görmüş, çevrede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin onlarca yıl süreceği tahmin ediliyor.

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