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Aktüel

Japonya'da Müslümanlar Kurban Bayramı’nı kutluyor

İki kez kılınan bayram namazı sonrası, Japonca, Arapça, İngilizce ve Türkçe hutbe okundu

Yeniakit Publisher
2020-07-31 03:26:58 -
Japonya'da Müslümanlar Kurban Bayramı’nı kutluyor

TOKYO (AA) - Japonya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı için başkentteki Tokyo Camisi'ni doldurdu.

Başkentin en büyük mescidi olan Tokyo Camisi'ne ateşleri ölçülerek alınan cemaate, aralıklarla saf tutulması, maske takılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu.

Bayram namazı esnasında cemaat, hem cami içinde hem de avluda saf tuttu.

Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammed Rifat Çınar, iki kez kıldırdığı bayram namaz sonrası, Japonca, Arapça, İngilizce ve Türkçe hutbe okudu.

Salgın sebebiyle faaliyetleri şubat sonunda askıya alınan cami kapılarını haziran başında cemaatine yeniden açmıştı.

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