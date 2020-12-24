Japonya'da kuş gribi salgını bir eyalete daha sıçradı

Japonya'da 2 yıldan bu yana ilk olarak geçtiğimiz ay Kagawa Eyaleti'nde ortaya çıkan toplu kuş gribi vakaları, bu kez de Tokyo'ya yakın olan Chiba Eyaleti'ne sıçradı. Eyalete bağlı Isumi kentindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi salgınının doğrulandığını açıklayan yetkililer, 1 milyon 16 bin tavuğun itlaf edileceğini duyurdu.

13 eyalette alarm

2018 yılından beri Japonya'da ilk kez geçtiğimiz ayın başlarında Kagawa'da ortaya çıkan toplu kuş gribi vakaları kısa süre içinde Fukuoka, Hyogo, Miyazaki, Nara, Hiroshima, Oita, Wakayama, Okayama, Shiga, Kochi ve Tokushima'ya sıçramış, itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısı 3 milyonu geçmişti.

Son gelişme ile birlikte 47 eyaleti bulunan Japonya'da salgından etkilenen bölgelerin sayısı 13'e ulaşmış oldu.