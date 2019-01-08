Japonya'da işverenlerden uyku teşviki! Çalışanlara özel uyku odaları hazırlanıyor

Uykusuzluğun Japonya'ya maliyetinin yılda yaklaşık 775 milyar TL olduğu ortaya çıktı. Ülkede işverenler, uykusuz çalışanların daha fazla zarara yol açtığı gerekçesiyle, çalışanların gün içinde alınan uyku molasını işin bir parçası olarak görmesini hedefliyor.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre işverenler, çalışanları gün içinde uyumaya teşvik etmek için, ses geçirmeyen özel odalar hazırlıyor.

Geçen yıl, Nextbeat isimli IT servis sağlayıcısı bir şirket, başkent Tokyo'daki merkezinde biri erkeklere biri kadınlara özel olmak üzere iki "stratejik uyku odası" hazırladı. Odaların yalıtımı dışarıdan ses gelmesini engelleyecek şekilde yapıldı ve yataklar konuldu. Uyku getiren çayların demlendiği odalara bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik aletleri sokmak yasak.

Japon Kyodo Haber Ajansı'na konuşan Nextbeat Yönetim Kurulu üyesi Emiko Sumikawa, "Gün içinde uyumak bir insanın verimliliğini iyi bir diyet ve antrenman kadar yükseltiyor" dedi.

Çok çalıştığı için kalp krizi geçirdi

Japonya'da daha önce 27 yaşında bir çalışan, çok fazla çalıştığı için (ayda 112,5 saat) kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. Japonya'daki fazla çalışma kültürünü şirketlerinde kısıtlamak isteyen Nextbeat, çalışanlarına akşam 21:00'den sonra mesaiye kalmayı da yasakladı.

Düğün organizasyonları yapan bir şirket de, günde 6 saatten fazla uyuyan çalışanlarına "puan" veriyor. Çalışanlar, puanları biriktirip şirketin kantininden ücretsiz alışveriş yapabiliyor. Cep telefonlarına yükledikleri bir uygulamayla uyudukları saatler ölçülüyor ve bir yılda 3 bin 150 TL'ye denk gelen miktarda puan biriktirebiliyorlar.

28 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, Japonların ortalama uykusu günde 6 saat 35 dakika. Bu, uluslararası ortalamanın 45 dakika altında. Bu sebeple gün içinde çok bitkin oluyorlar.

Finlandiyalılar ortalama 7 saat 45 dakika uyurken, Estonya, Kanada, Belçika, Avusturya ve Hollanda'da ortalama uyku saatleri, dünya ortalamasının üzerinde. Bu da, gün içinde insanların üretkenliğinin artmasına yardımcı oluyor.



Uykusuzluk sebebiyle ülke ekonomisinin zarar etmesi, hükümeti de harekete geçirdi. Japonya Sağlık Bakanlığı, tüm çalışanların öğleden sonra 30 dakikalık rahat bir uyku molası almasını, "iş gücüne kişisel ve profesyonel faydası olduğu için" desteklediğini açıkladı.