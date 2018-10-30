Japonya'da ilginç araştırma sonucu: 200 kişi aşırı çalışmaktan öldü

Japonya hükümetinin yayınladığı raporda, son yıllarda 200 kişinin aşırı çalışmaktan hayatını kaybettiği tespit edilirken, öğretmenlerin ve sağlık çalışanlarının psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Japonya'da sıkça haberlere konu olan ve "aşırı çalışmaya bağlı ölüm" anlamına gelen "karoshi", kabine toplantısında tartışılan hükümet raporuyla gündeme geldi. Aşırı çalışmaya bağlı ölümler hakkında çarpıcı veriler içeren rapora göre, okul öğretmenleri ve hemşireler son zamanlardaki "karoshi" vakalarının büyük bir kısmını oluşturuyor.

200 kişi aşırı çalışmaktan öldü

Son yıllarda intiharlar dahil olmak üzere aşırı çalışmaya bağlı ölüm vakalarının 200'ü bulduğu vurgulanan raporda, okul öğretmenlerinin ve sağlık çalışanlarının ölümlerinin ardındaki olası etkenler de incelendi.

En büyük etken stres

2010-2014 yılları arasında hayatını kaybeden 28 öğretmenin iş stresi ve benzer nedenlere dayalı psikolojik hastalıklardan muzdarip olduğu belirtilen raporda, 8 öğretmenin ise çocuklardan şiddet görmek de dahil, "olağan dışı" olarak tabir edilen sorunlarla yüz yüze kaldığı vurgulandı. 14 vakada ise, öğrenci ve velilerle ilgilenirken maruz kalınan stres, akıl hastalıklarında bir faktör olarak ortaya çıktı.

Hastalardan şiddet görenler de var

Aynı dönemde aşırı çalışmaya bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği belirtilen 52 hemşirenin 23'ünün hastalardan şiddet gördüğü için psikolojik sorunlar yaşadığı kaydedilen rapora göre, 17 hemşire ise hastalardan kaynaklı travmatik olaylara tanık oldu.

Özel desteğe ihtiyaçları var

Raporda, öğretmenlerin ve hemşirelerin yaşadığı sorunların, uzun çalışma saatleri kadar stresli çalışma koşullarına da bağlı olduğu belirtildi. Söz konusu meslek gruplarının stresle başa çıkmak ve akıl sağlıklarını korumak için özel desteğe ihtiyaç duydukları vurgulandı.