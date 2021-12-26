Japonya’da felaket! 100’ü aşkın uçuş iptal

Japonya'nın kuzey ve batı kesimlerinde etkisini artıran şiddetli kar fırtınası hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Ülkenin en büyük iki havayolu şirketi, 100'ü aşkın uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

ANA Airlines öğle saatlerinde yaklaşık 5 bin 100 yolcuyu etkileyen 77 uçuş iptalinin yaşandığını duyururken, Japan Airlines bin 810 yolcuyu etkileyen 35 uçuş iptaline karar verildiğini açıkladı.

Yetkililer uyarmıştı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Japonya Denizi kıyısında yer alan bölgeler başta olmak üzere ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde hafta sonu şiddetli kar yağışı beklendiği konusunda halkı uyarmış, zorunlu olmayan seyahatler dışında da bölge sakinlerine evde kalma çağrısında bulunmuştu. Kar yağışının bu akşama dek etkisini sürdürmesi bekleniyor.