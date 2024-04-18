Japonya'da depremler sonrası artçı sarsıntılar sürüyor
Japonya'nın batısında Ehime eyaleti açıklarındaki Bungo-suido Boğazı'nda dün gece meydana gelen depremler sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor.
Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre 6,6 büyüklüğündeki deprem dün gece yerel saatle 23.14'te, 5 büyüklüğündeki deprem ise 23.19'da meydana geldi.
Ehime, Koçi, Oita ve Hiroşima eyaletlerinde hissedilen depremlerin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Yerel saatle 23.27 ile bu sabah 06.42 arasında 15'ten fazla ve büyüklüğü 3 ila 4,3 arasında değişen artçı sarsıntılar kayda geçti.
Gelecek bir hafta içinde artçı sarsıntıların sürebileceği ve toprak kaymalarının yaşanabileceğine yönelik bölge halkı uyarıldı.
Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, bölgede çok sayıda kişinin hafif yaralanmalar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
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Hayaşi, bölge geneline hizmet veren Sanyo hızlı tren hattındaki bazı seferlerde geçici durdurmalar yaşandığını söyledi.
Nükleer santrallerin durumu
Devlet televizyonu NHK, depremlerde ağaçların düşerek yolları kapattığını, pencere camlarının kırıldığını, su borularının patladığını ve elektrik kablolarının sarktığını aktardı.
Sarsıntıların etkilediği Ehime eyaletindeki Ikata Nükleer Güç Santrali ve Kagoşima eyaletindeki Sendai Nükleer Güç Santrali'nde anormallik saptanmadı.
Ehime ve Oita eyaletleri arasında konumlanan Bungo-suido Boğazı, Seto İç Denizi ile Filipin Denizi'ni birbirine bağlıyor.
Kaynak: AA