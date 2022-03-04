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Yaşam Japonya'da bulundu, tüm dünyayı şok etti! Üstü insan, altı…
Yaşam

Japonya'da bulundu, tüm dünyayı şok etti! Üstü insan, altı…

Japonya'da deniz kızı mumyası keşfedildi. 300'lü yaşlarda olduğu tahmin edilen deniz kızı mumyası, incelenmek üzere tomografiye yollandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 22:12:00 -
Japonya'da bulundu, tüm dünyayı şok etti! Üstü insan, altı…

Japonya'da deniz kızı olarak adlandırılan bir deniz canlısının mumyası bulundu. 300 yaşlarında olduğu tahmin edilen deniz kızı mumyasının kökeninin bulunabilmesi için test çalışmaları yürütülmeye başlandı. Tuhaf bir görünüme sahip olan deniz kızı mumyasının 1700'lü yılların başlarından kalmış olabileceği tahmin edildi.

Üstü insan, altı balık

Fotoğraflanan deniz kızı mumyasının tırnakları, dişleri ve başındaki saçı olduğu gibi dururken, üstünün insana, altının balığa benzemesi dikkat çekti.

Deniz kızı mumyası, incelenmek üzere Kurashiki Bilim ve Sanat Üniversitesi'ne ait hayvan hastanesinde bilgisayarlı tomografiye yollandı.

 

 

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