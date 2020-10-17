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Aktüel Japonya'da Başbakan Suga'dan Tokyo'daki tartışmalı tapınağa bağış
Aktüel

Japonya'da Başbakan Suga'dan Tokyo'daki tartışmalı tapınağa bağış

Yeniakit Publisher
2020-10-17 06:04:00 -
Japonya'da Başbakan Suga'dan Tokyo'daki tartışmalı tapınağa bağış

TOKYO (AA) - Japonya’da Başbakan Suga Yoşihide’nin başkent Tokyo’daki tartışmalı Yasukuni tapınağına törensel bağışta bulunduğu bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, sonbahar festivalinin başlangıcı kapsamında Başbakan Suga’nın makamı adına tapınağa hediye gönderildi.

Tokyo’da iki gün sürecek festival kapsamında Suga, Şinto inancı tapınağına saksıda kutsal Masakaki çiçeği bağışladı.

Önceki Başbakan Abe Şinzo, tapınağa her yıl bahar ve güz festivallerinde hediyeler, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin yıl dönümü 15 Ağustos’ta da maddi bağış gönderiyordu.

Tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.



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