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Aktüel

Japonya'da bakanlardan tartışmalı tapınağa ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-08-15 07:46:28 -
Japonya'da bakanlardan tartışmalı tapınağa ziyaret

TOKYO (AA) - Japonya'da Başbakan Abe Şinzo hükümetinin bakanlarının başkent Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret ettiği bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, ülkenin İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olmasının 75. yıl dönümünde 4 kabine üyesi tartışmalı tapınağa uğradı.

Çevre Bakanı Şinciro Koizumi, Eğitim Bakanı Hagiuda Koiçi, İçişleri Bakanı Takaiçi Sanae ve Bölgesel Konulardan Sorumlu Devlet Bakanı Eto Seiiçi tapınakta saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşu sonrası basın mensuplarına konuşan Bakan Hagiuda, "Savaşta kendilerini feda edenlerin ruhlarına saygımızı sunduk." dedi.

Ulusal basına göre tapınağa ziyareti öngörülmeyen Başbakan Abe ise danışmanı vasıtasıyla tapınağa para bağışında bulundu.

Bağışı ulaştıran Abe'nin danışmanı Takatori Şuiçi, "Abe'nin ölülere kalpten saygılarını sunduğu mesajını iletmek için geldim." ifadelerini kullandı.

Abe, tapınağa bahar ve güz başlangıçlarında çeşitli hediyeler, 2. Dünya Savaşı'nın sonlandırılmasının yıl dönümüne denk gelen her yıl 15 Ağustos'ta da maddi bağış gönderiyor.

Tapınağın, 2. Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

Başbakan Abe, ülkesinin Güney Kore ve Çin ile ilişkilerine zarar vermemesi için yıllardır tapınağı bizzat ziyaret etmekten kaçınıyor.

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