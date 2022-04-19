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Dünya Japonya’da alışveriş merkezinde yangın
Dünya

Japonya’da alışveriş merkezinde yangın

Japonya’nın Fukuoka eyaletinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 30 dükkan kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 13:41:00 -
Japonya’da alışveriş merkezinde yangın

Japonya’nın Fukuoka eyaletine bağlı Kitakyushu kentindeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

“Tanga İchiba” adlı, içinde lokanta ve mağaza gibi birçok iş yeri bulunan alışveriş kompleksinde yerel saatle 02.40 sıralarında yangın çıktığı ihbarı yapıldı.

5 saatte söndürülebildi

Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının 5 saatin sonunda güçlükle söndürülebildiği bildirildi.

30 iş yeri ağır hasar aldı

Yangında alışveriş merkezindeki 30 iş yeri ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralı olmadığı bilgisi paylaşıldı.

İHA’da yer alan habere göre polis, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlattı.

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