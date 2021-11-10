Japonya'da alarm! İlk vaka görüldü
Japonya'nın Akite bölgesinde kuş gribi vakalarına rastlandı. Yaşanan olay sonrası 143 bin tavuğun itlaf edileceği öğrenildi.
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Akita eyaletinde kuş gribi vakası görüldü. Akita Valiliği, yaklaşık 143 bin tavuğun itlaf edileceğini açıkladı.
Yokote bölgesinde bir tavuk çiftliğinde sezonun ilk kuş gribi vakası saptandı.
Görevli veteriner, çiftlikte tavuk ölümlerinin artış gösterdiğini yerel sağlık birimlerine rapor etti.
Kyodo ajansının haberine göre, Çiftlikte test yapılan 13 tavuğun 12'sinde kuş gribi belirlenmesi üzerine durum Tarım Bakanlığına bildirildi.
Çiftliğin 10 kilometre çapında tavukların dolaştırılması ve yumurta sevkiyatı yasaklandı.