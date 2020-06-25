Japonya'da Aegis bataryaları yanlış hesaplamaların "kurbanı oldu"

TOKYO (AA) - Japonya'da kara konuşlu Aegis Ashore füze savunma bataryalarından vazgeçilmesi kararında hükümetin hesap hatalarının etkili olduğu dile getiriliyor.

Savunma Bakanı Kono Taro'nun batarya projesinden yükselen maliyet ve teknik sorunlar sebebiyle vazgeçildiğini 17 Haziran'da bildirmesinin ardından Başbakan Abe Şinzo liderliğindeki Ulusal Güvenlik Konseyi konuya ilişkin toplandı.

Kono'nun duyurduğu Ulusal Güvenlik Konseyi kararında, müzakereler sonucunda Aegis Ashore’un konuşlandırılması planının iptal edildiği belirtildi. Kono, çevre ülkelerin füze projelerine karşı Japonya’nın orta ve uzun vadede nasıl hareket edeceğine ilişkin yeni güvenlik stratejisi belirlemesi gerektiğini de vurguladı.

ABD'ye, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'deki Tokyo ziyaretinden bir ay sonra sipariş edilen batarya projesinin maliyeti 4,2 miyar doları bulan bataryalardan vazgeçilmesinde ekonomik nedenlerin yanı sıra konuşlandırılacağı aday bölgelere ilişkin yaşanan kriz de etkili oldu.

Ulusal basında, projeyi iptal eden Abe kabinesinin, bölgede yeniden alevlenen Kuzey Kore tehdidine karşı Japonya'nın güvenlik itibarına gölge düşürmesinden korkulduğu yorumlarına yer verildi.



- Aday bölge krizi

Bataryaların konuşlandırılacağı aday bölgelerin, Hagi ve Akita'daki Kara Öz Savunma Kuvvetlerine ait askeri üs talim arazileri olarak seçildiği duyurulurken, bu bölgelerin yakınlarında yaşayan halk, radarların yayacağı elektromanyetik dalgaların sağlığa etkisi, muhtemel çatışmada hedef olabilme riski gibi nedenlerle projeyi protesto etti.

Olası bir saldırıda önleyici füze fırlatılışındaki hızlandırıcı roketin, üs çeperlerinin dışına düşebileceği ihtimalinin daha önceden açıklığa kavuşturulmamış olması da bu huzursuzluğu artırdı.

- Özensiz araştırma iddiası

Bakan Kano, 17 Haziran'da yaptığı açıklamada, üretici tarafına yeniden danışılan bu sorununun sistem yazılımı değişiklikleriyle çözülmesinin garanti edilemeyeceğinin anlaşıldığını, füze donanımlarının ek tadilata alınması gerektiğini söyledi.

Söz konusu problem, proje üzerinde kapsamlı fizibilitenin yapılmadığı iddialarını beraberinde getirdi. Japon basını, bataryaların konuşlandırılacağı aday arazilerin belirlenmesine yönelik özensiz araştırma yapıldığını ve sistem altyapısı hakkında kamuoyunun yeterince bilgilendirilmediğini de iddia etti.

Bakan Kano, aday arazi belirlenmesinde özensiz araştırma yapıldığını, mali konular gerekçe gösterilerek sistemin tam bakım ve ek tadilatlarıyla bir toplam maliyet daha oluşturacağını söyledi.

Projenin maliyet ve teknik sorun iptali ve Bakan Kono'nun aday bölge ziyaretinde süreçte huzursuz edilen bölge halklarından özür dilemesi de proje karşıtlığını artırdı.

- PAC3 ve Aegis destroyerleri

Japonya’da Patriot (PAC3) füze savarları ile 7 Aegis donanımlı destroyer, Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik füze tehditlerine karşı koruma sağlıyor.

ABD’li Lockheed Martin imali Aegis Ashore bataryalarının, füze tehditlerine karşı mevcut kullanılan PAC3 ve destroyerlerine tamamlayıcı etki yapacağı kaydediliyordu.

2025'e dek sisteme alınması beklenen bataryaların 30 yıl süreyle işletilmesi ve bakım masraflarının yaklaşık 4,2 milyar doları bulacağı belirtilmişti.

Ulusal meydada, tam kapasiteli konuşlandırılması 10 yıl alacak projenin sürdürülmesi halinde hükümetin önceki tahminlerine göre ek 1,8 milyar dolarlık ekstra maliyet ortaya çıktığını hesapladığı belirtildi.

- Duyarlılık açığı

İmzalanmış ve ödemeleri süren projenin iptalinde alınan kararda iç dengelerin gözetildiği ve üretici ABD tarafının yeterli seviyede bilgilendirilmediği iddiası dikkati çekiyor.

İptalin, Japonya-ABD ittifakına gölge düşürebileceği ve savunma sözleşmelerini diplomatik tehdide dönüştürebilen Trump'a koz verebileceği belirtiliyor.

Abe-Trump ikili ilişkisinde oluşabilecek çatlağın Pasifik bölgesinin halihazırdaki sorunları ve alevlenen Pyongyang tehdidine karşı duyarlılık açığı meydana getirebileceği öne sürülüyor.