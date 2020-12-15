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Aktüel Japonya’da 9 kişiyi öldüren seri katil idam cezasına çarptırıldı
Aktüel

Japonya’da 9 kişiyi öldüren seri katil idam cezasına çarptırıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:44:36 -
Japonya’da 9 kişiyi öldüren seri katil idam cezasına çarptırıldı

ANKARA (AA) - Japonya’da sosyal medya platformu Twitter üzerinden bulduğu 9 kişiyi öldüren seri kati idam cezasına çarptırıldı.

The Straits Times'ın haberine göre, "Twitter katili" olarak bilinen Takahiro Shiraishi’nin yargılandığı davada idam kararı çıktı.

Twitter'da bulduğu intihara meyilli kişileri evine davet ederek 9'unu öldüren Shiraishi’ye idam cezası verildi.

Shiraishi'nin avukatlarının kadınların öldürülmeleri için rıza gösterdiği ve bu sebeple de sanığın cezasında indirime gidilmesini savunmasına karşın, Shiraishi, kişileri rızaları olmaksızın öldürdüğünü açıkladı.

Mahkemedeki ifadesinde çokça zaman geçirdiği kişileri öldürdüğü için üzgün olduğunu belirten Shiraishi, bu kişilerin ailelerinden özür diledi.

Shiraishi, diğer kurbanlarıyla ilgili pişmanlık duymadığını kaydederek "Sadece yakalandığım ve başarısız olduğum için üzgünüm. Tutuklanmasaydım, hiçbir şeyden pişman olmayacaktım." dedi.

Japon seri katil Shiraishi, başkent Tokyo yakınlarındaki Zama şehrindeki evinde ceset parçaları ve 9 kafatası bulunmasının ardından 2017'de tutuklanmıştı.

Shiraishi'nin kurbanlarının büyük çoğunluğu kadınlardan oluşurken, seri katil Twitter’da kendisini intihara meyilli kadınlara ölmelerinde yardımcı olabilecek bir "intihar gurusu" olarak tanıtmıştı.





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